·Культура/Афиша

Отменивший концерт в Омске Егор Крид приедет весной

Билеты на новый концерт звезды уже появились в продаже.

Концерт популярного исполнителя Егора Крида (12+), отмененный из-за болезни певца, пройдет в Омске 2 марта 2026 года, сообщается на официальном сайте артиста.

Выступление звезды состоится на «G-Drive Арене», где должен был пройти и осенний концерт. Билеты стоят от 2,5 до 14 тыс. рублей. Судя по тому, что значительная часть мест недоступна для покупки, организаторы мероприятия «перенесли» билеты с предыдущего выступления. По данным сервиса «Кассир.ру», в продаже более 1700 свободных билетов различной стоимости.

Осенний концерт Егора Крида в Омске был отменен из-за болезни артиста. Он заявил, что ожидает скорейшего восстановления и намерен вернуться на сцену с новыми силами.

