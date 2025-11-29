Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске нашли потенциальные источники загрязнения воздуха

Информацию о возможных нарушителях экологического законодательства передали в надзорные органы.

В Омске определили перечень потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха, информация передана в надзорные органы, сообщает региональное минприроды.

Как пояснили в областном ведомстве, накануне, 28 ноября, на региональном автоматизированном посту наблюдений, расположенном на улице Заслонова в Ленинском округе города, было зафиксировано кратковременное превышение ПДК PM2.5. Предельно допустимая концентрация была превышена в 1,42 раза, выбросы фиксировались с 10:40 до 11:00 часов.

– По результатам анализа зафиксированного превышения ПДК определен перечень потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха. Данная информация передана в надзорные органы для принятия мер в рамках компетенции, – отметили в министерстве.

При этом на других региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировали.

·Общество

В Омске нашли потенциальные источники загрязнения воздуха

Информацию о возможных нарушителях экологического законодательства передали в надзорные органы.

В Омске определили перечень потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха, информация передана в надзорные органы, сообщает региональное минприроды.

Как пояснили в областном ведомстве, накануне, 28 ноября, на региональном автоматизированном посту наблюдений, расположенном на улице Заслонова в Ленинском округе города, было зафиксировано кратковременное превышение ПДК PM2.5. Предельно допустимая концентрация была превышена в 1,42 раза, выбросы фиксировались с 10:40 до 11:00 часов.

– По результатам анализа зафиксированного превышения ПДК определен перечень потенциальных источников загрязнения атмосферного воздуха. Данная информация передана в надзорные органы для принятия мер в рамках компетенции, – отметили в министерстве.

При этом на других региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировали.