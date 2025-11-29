Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Крупному застройщику хотят запретить собирать деньги с омичей

Ограничение планируется ввести на срок шесть месяцев.

Управление Госстройнадзора по Омской области пытается запретить крупному застройщику собирать деньги с покупателей квартир в микрорайоне Садовый в Кировском округе города.

Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области направило в арбитражный суд иск к ООО «Первая инвестиционная компания – микрорайон Садовый жилой дом 9» о приостановлении деятельности, связанной с привлечением средств дольщиков для строительства указанного дома. Госстройнадзор просит ввести ограничение на срок шесть месяцев. Заседание суда назначено на 1 декабря.

Ранее ведомство заявило аналогичный иск к ООО «Первая инвестиционная компания – микрорайон Садовый жилые дома 1–8».

Дом № 9 в микрорайоне Садовый рассчитан на 264 квартиры, сдать его планируется в третьем квартале 2026 года.

