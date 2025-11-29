Шелест рассказал о новых проектах благоустройства Омска

Голосование за инициативные проекты горожан продлится до 7 декабря на сайте «Госуслуги».

Фото: t.me/shelest_sn

Около 9 тыс. жителей Омска приняли участие в голосовании за инициативные проекты по благоустройству городских округов, сообщил мэр Сергей Шелест.

В общей сложности на суд омичей представлены 36 проектов. Лидером в целом по городу и в Кировском округе является проект «Скейт-парк на бульваре им. А.К. Веретено», за который отдали голоса 747 жителей Левобережья. Инициаторы проекта предложили разместить на необустроенном участке бульвара площадку для скейтбордистов, роллеров и ВМХ-велосипедистов.

Жители Центрального округа активнее всего поддерживают проект «Взлет» – территория здоровья» (3-я очередь) – за него проголосовали 494 человека. В рамках этого проекта запланировано дальнейшее комплексное благоустройство стадиона «Взлет», расположенного на улице 27-й Северной. Там, в частности, хотят уложить современную беговую дорожку для легкоатлетов и установить комфортные трибуны для болельщиков. Также предполагается ремонт ограждения, замена входной группы и установка флагштоков.

Лидер голосования в Советском округе – проект «Весне дорогу» (400 голосов). Его планируют реализовать рядом с домами № 98 и 98б по проспекту Мира. По соседству находятся Советский ЗАГС, МСЧ № 7, детская библиотека им. А.С. Пушкина и одноименный сквер.

В Октябрьском округе 659 человек проголосовали за проект «Сквер Пономаренко». Он предполагает проведение нового этапа благоустройства площади вблизи дома № 2 на улице Пономаренко. В сквере должна появиться современная локация с детскими игровыми комплексами и малыми архитектурными формами.

И, наконец, в Ленинском округе активнее всего поддерживают проект «Дружный островок», инициированный жителями микрорайона «Чередовый». Они хотят преобразить пустырь между домами по ул. Д. Бедного, № 67, 69, и ул. Полторацкого, №№ 47, 47/1. Здесь планируют разместить детскую площадку и спортивные тренажеры на резиновом покрытии.

Голосование за инициативные проекты омичей продлится до 7 декабря на сайте «Госуслуги».