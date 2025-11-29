Омский чиновник сделал дерзкое заявление о ценах на хлеб

Андрей Посаженников напомнил омичке, что государство не регулирует цены с 1992 года.

Фото: Freepik

Государство не регулирует цены на продукты питания с 1992 года, а их стоимость устанавливается бизнесом на основе понесенных издержек, заявил министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников в ответ на жалобу жительницы региона на рост цен на хлеб.

Женщина написала в социальной сети «ВКонтакте» о подорожании хлеба в Омской области. На ее жалобу ответил глава регионального минпромторга.

– Государственное регулирование цен на продукты питания федеральным законодательством отменено с 1992 года. Стоимость продуктов питания устанавливается бизнесом на основе понесенных издержек, – заявил министр. – Специалисты минпромторга Омской области также фиксируют рост цен. Информацию о ситуации мы направляем в федеральные органы власти. В случае, если, по вашему мнению, наблюдается необоснованное повышение цен в конкретных торговых точках, вы можете информировать об этом антимонопольный орган.

По данным Росстата, на сегодняшний день стоимость хлеба из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов в Омской области превышает 100 рублей за килограмм. Ржаной хлеб стоит около 90 рублей за килограмм.