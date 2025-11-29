По Омску прокатится мощная волна театральных назначений

Серьезные изменения грядут в драматическом, Пятом и музыкальном театрах.

Фото: Омский государственный академический театр драмы

В ближайшие дни в крупных театрах Омска состоится целый ряд статусных назначений, сообщает телеграм-канал «Город55».

Так, свой пост покинет руководитель Пятого театра Андрей Маслов, назначенный в середине июля текущего года. Он переходит на должность первого заместителя директора Омского академического театра драмы. В этом учреждении Маслов работал с 2019 по 2023 год заместителем директора по организации зрителя.

– Да, действительно, я перехожу на должность первого заместителя директора Омского государственного академического театра драмы. Это предложение было озвучено мне нашим родным министерством культуры в преддверии того момента, когда Омск станет культурной столицей России. И сейчас я перехожу в драму для того, чтобы поддержать работу по проведению самых крупных культурных мероприятий театральных в Год культуры. Это, например, «Золотая Маска», – сказал Маслов в комментарии «Городу55».

Нынешний первый замдиректора драмтеатра Иван Шеин переходит на аналогичную должность в музыкальном театре. Новый директор Пятого театра уже назначен, но об этом не объявлено официально. По словам Андрея Маслова, театр примет хороший руководитель, с которым таланты режиссера и труппы точно не пропадут.

В министерстве культуры региона «Омск-информу» уточнили, что исполняющим обязанности директора Пятого театра назначен первый заместитель руководителя учреждения Иван Тимофеев.