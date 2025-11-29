Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Промышленность

«Омсктрансмаш» ждет модернизация ключевых производств

Накануне предприятие посетил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Завод «Омсктрансмаш» ждет модернизация ключевых производственных направлений, сообщили в правительстве региона.

Накануне основные производственные площадки предприятия посетили губернатор Виталий Хоценко, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и руководитель концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Они оценили работу завода и обсудили дальнейшее развитие его производственных мощностей.

– В ходе рабочей встречи по итогам осмотра состоялось обсуждение дальнейшей модернизации и переоснащения производственных мощностей. Региональное правительство и промышленный холдинг продолжат координировать усилия для укрепления оборонно-промышленного комплекса и расширения производственного потенциала Омской области, – говорится в сообщении регионального правительства.

«Омсктрансмаш» является флагманом отечественного танкостроения и обеспечивает армию более чем 30 образцами боевых машин, разработанных омскими инженерами.

1001
·Промышленность

«Омсктрансмаш» ждет модернизация ключевых производств

Накануне предприятие посетил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Завод «Омсктрансмаш» ждет модернизация ключевых производственных направлений, сообщили в правительстве региона.

Накануне основные производственные площадки предприятия посетили губернатор Виталий Хоценко, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и руководитель концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Они оценили работу завода и обсудили дальнейшее развитие его производственных мощностей.

– В ходе рабочей встречи по итогам осмотра состоялось обсуждение дальнейшей модернизации и переоснащения производственных мощностей. Региональное правительство и промышленный холдинг продолжат координировать усилия для укрепления оборонно-промышленного комплекса и расширения производственного потенциала Омской области, – говорится в сообщении регионального правительства.

«Омсктрансмаш» является флагманом отечественного танкостроения и обеспечивает армию более чем 30 образцами боевых машин, разработанных омскими инженерами.

1001