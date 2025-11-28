Омск-Информ
На СВО погиб наводчик из Омской области

Мужчине было 47 лет.

В ближайшее воскресенье, 30 ноября, жители деревни Кондрашино Знаменского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком. В последний путь проводят Евгения Чаунина.

Как сообщает районная администрация, Евгений Чаунин родился 5 мая 1977 года. С 10 июля 2023 года служил по контракту. Был наводчиком мотострелкового батальона. Имел звание старшего сержанта. Погиб 24 августа 2024 года, проявив мужество и героизм.

