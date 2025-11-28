Омск-Информ
·Происшествия

Омская пенсионерка сама вылезла из-под трамвая, который ее сбил

Получила ли женщина травмы, пока неизвестно.

Сегодня днем на улице Маршала Жукова в Омске трамвай сбил пешехода. Как сообщает Telegram-канал «Омский новостной поезд», под вагон угодила пенсионерка.

По словам очевидцев, на перекрестке у МФЦ трамвай резко затормозил. Пассажиры услышали крик водителя. Когда они стали выходить на улицу, то увидели под вагоном женщину. Всего через пару минут пенсионерка сама выбралась из-под колес и отошла на тротуар.

Вскоре на место происшествия приехали сотрудники ДПС и бригада скорой помощи.

