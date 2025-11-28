Мобилизованный омич живым вернулся с СВО

Теперь его ждет мирная жизнь.

Военнослужащий из Омска Дмитрий Антонов вернулся к мирной жизни после участия в СВО. Об этом сообщил Центр управления регионом.

Дмитрия мобилизовали в 2022 году. Награжден медалью «За храбрость». На СВО он получил ранения, после которых не смог больше служить и вернулся к мирной жизни.

Теперь мужчина работает ведущим инженером фасовочных линий на молочном предприятии, занимается греблей на байдарках в составе команды ветеранов СВО и планирует вступить в команду по следж-хоккею.