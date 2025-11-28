Притворился мертвым: омский бездомный обманул убийц с ножом

Он получил 9 ножевых ран, но сумел выжить.

omskinform.ru

Прокуратура предложила отправить в колонию особого режима на 12 лет двоих омичей, которых обвиняют в покушении на убийство. Их также хотят обязать выплатить потерпевшему 1 млн рублей.

Преступление произошло в ночь с 26 на 27 июня 2024 года на улице Краснознаменной. Пьяные мужчины увидели спящего на теплотрассе незнакомца и решили его убить. Сбросив мужчину с его спального места, один стал его держать, а другой 9 раз ударил ножом.

Пострадавший не сопротивлялся. Он притворился мертвым и, когда убийцы в это поверили и ушли, сумел обратиться за помощью. Поэтому полицейские поймали нападавших по «горячим следам».

Отметим, что свою вину они признали частично. Они выступят с последним словом на заседании 3 декабря.