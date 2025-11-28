Стало известно, какой бизнес приносит в Омске больше всего денег

Самыми доходными оказались обрабатывающие производства.

По данным Омскстата, за январь–сентябрь 2025 года 27 % организаций региона понесли убытки. Больше всего убыточных организаций оказалось в сферах обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» – 70,6 %.

Однако самые большие убытки у предприятий в сферах:

кондиционирование воздуха» (–1 217,4 млн рублей);

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (–616 млн рублей);

деятельность по операциям с недвижимым имуществом (–185,3 млн рублей);

деятельность профессиональная, научная и техническая (–105,4 млн рублей).

Рентабельными стали 73 % компаний. К таким чаще всего относятся сельскохозяйственные предприятия (88,9 %) и строительные фирмы (85 %). Обрабатывающие производства на третьем месте – среди них рентабельны 81,4 %.

Прибыль рентабельных организаций региона составляла 69,9 млрд рублей. Причем более 35,8 млн рублей получили обрабатывающие производства. Также значительная доля прибыли пришлась на компании, которые занимаются транспортировкой и хранением (11,8 млн), торговлей, сельским хозяйством и строительством.