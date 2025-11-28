Девочка в реанимации: омич избил 3-летнего ребенка

Мужчина жил с матерью малыша.

omskinform.ru

Омский районный суд заключил под стражу 24-летнего парня. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и отправили в СИЗО на 2 месяца.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, преступление произошло 26 ноября. Мужчина избил 3-летнюю дочь своей сожительницы, которая была на работе. Ребенок попал в реанимацию. Состояние девочки стабильно тяжелое.

– В судебном заседании обвиняемый вину признал частично, пояснил, что лишь дал ребенку подзатыльник, – сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, что у мужчины, который приехал из Волгограда, уже есть судимость.