·Общество

Директору строительной компании в Омске присвоили почетное звание

Власти оценили его заслуги перед регионом.

Вчера, 27 ноября, губернатор Омской области Виталий Хоценко присвоил почетное звание директору компании «АРТ РемСтрой» Карену Мартояну. Он стал заслуженным строителем Омской области.

Глава региона отметил заслуги Мартояна перед регионом в строительстве социально значимых объектов. Компания «АРТ РемСтрой» возвела крытый бассейн на Московке в Омске, отремонтировала Октябрьский мост и путепровод через железную дорогу в Калачинске, а также построила физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной в Калачинске.

Теперь компания строит новую школу в селе Одесском.

