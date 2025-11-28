Министр энергетики РФ посетил Омский НПЗ и отметил вклад предприятия в развитие нефтепереработки

Модернизация повысила эффективность производства и снизила экологическое воздействие.

Григорий Овесов

В год 70-летия Омского нефтеперерабатывающего завода предприятие посетили министр энергетики России Сергей Цивилев, губернатор Виталий Хоценко и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. В ходе визита министр подчеркнул ключевое значение завода для энергетической отрасли страны и отметил, что проведенная с 2008 года масштабная модернизация существенно повысила технологические и экологические показатели предприятия. По его словам, вложенные за это время инвестиции превышают 500 млрд рублей.

– Омский нефтеперерабатывающий завод – важный элемент энергетической системы страны, – прокомментировал Сергей Цивилев. – Модернизация позволила предприятию выйти на новый уровень технологического развития, повысить экологические стандарты и обеспечить страну топливом, что является приоритетом для министерства энергетики.

Особое внимание уделяется снижению воздействия производства на окружающую среду. С начала модернизации экологическая нагрузка предприятия уменьшилась на 40 %, а после завершения всех мероприятий ожидается сокращение еще на 25 %. Многие инициативы Омского НПЗ включены в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Одним из ключевых объектов стала введенная в 2025 году система биологической очистки воды «Биосфера», которая позволяет полностью перерабатывать промышленную воду и возвращать ее в производственный цикл. Контроль за соблюдением экологических норм осуществляется с помощью автоматизированной системы мониторинга воздуха, передающей данные в Росприроднадзор в режиме реального времени.

– Каждая новая установка – высокотехнологичные рабочие места для омичей, возможность для молодежи строить карьеру в родном городе, – подчеркнул Олег Белявский, генеральный директор Омского НПЗ. – Сегодня ОНПЗ сочетает передовые технологии, экологическую ответственность и социальные гарантии. Мы создаем не просто высококачественные нефтепродукты, а среду для роста профессионалов и укрепления экономики Омской области.

Реализованная программа модернизации позволила практически полностью перейти на переработку сырья. Современные цифровые системы управления обеспечивают стабильную работу оборудования и максимальную эффективность всех производственных процессов. В результате внедрения новых технологий завод смог увеличить выпуск дизельного топлива, бензина и авиакеросина, что положительно сказывается на обеспечении внутреннего рынка.

– Омский НПЗ становится центром компетенций, формирует запрос на новое образование и готовит кадры для промышленности будущего, – отметил Виталий Хоценко.

Глава региона подчеркнул, что инвестиции в модернизацию – это вложение в людей и стабильность тысяч омских семей. Завод демонстрирует, как современное производство становится драйвером социально-экономических изменений в регионе.