В Омске продолжают демонтировать незаконные киоски

С начала года убрано 367 незаконных киосков, еще более двухсот готовятся к демонтажу.

Пресс-служба Администрации города Омска

В Омске продолжается планомерная работа по освобождению городских территорий от незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. По данным департамента контроля, с января 2025 года демонтировано и вывезено 367 киосков, установленных без необходимых разрешений.

Работа не остановится: на сегодняшний день специалисты определили местонахождение еще 232 самовольно размещенных НТО. В администрации подчеркивают, что перечень может расширяться по мере выявления новых нелегальных точек во время контрольных мероприятий.

Собственникам киосков напоминают, что они могут самостоятельно демонтировать свое имущество. Уведомления о необходимости освобождения территории сотрудники департамента размещают непосредственно на фасадах объектов. Если владелец не выполняет требование в установленный срок, киоск демонтируют принудительно.

При этом забрать свое имущество предприниматель сможет, возместив расходы, связанные с выносом и транспортировкой НТО.