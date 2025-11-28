В Омске подвели итоги первого этапа конкурса водителей городского транспорта

В департаменте транспорта сообщили результаты теоретического тура конкурса «Мы за безопасность движения», где водители автобусов и троллейбусов отвечали на вопросы билета категории CD.

Владимир Казионов

В Омске завершен первый этап традиционного конкурса «Мы за безопасность движения», который ежегодно проводится среди перевозчиков городского пассажирского транспорта. На теоретическом туре водители автобусов и троллейбусов прошли тестирование по экзаменационному билету категории CD, отвечая на 20 вопросов. Итоги подводились как в индивидуальном, так и в командном зачетах.

Среди пяти команд лучший результат показали сотрудники АО «Пассажирское предприятие № 8» (участок № 2, колонна 1). Из ста вопросов участники допустили лишь одну ошибку, что позволило им занять первое место.

В личном зачете победителем стал Павел Лощинин, продемонстрировавший стопроцентное знание правил дорожного движения. Из 24 участников он быстрее всех ответил правильно на все вопросы – за 52 секунды.

Второй этап конкурса стартует на следующей неделе и будет проходить в практическом формате. За действиями водителей на маршрутах организуют скрытый контроль: специалисты оценят соблюдение правил дорожного движения, манеру вождения и выполнение требований по перевозке пассажиров.