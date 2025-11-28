Омск-Информ
·Происшествия

Грузовик сбил 11-летнюю омскую школьницу

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем.

Сегодня около 13:15 на улице 1-я Заречная в Омске случилось ДТП. Грузовик Sitrak сбил 11-летнюю девочку.

Как сообщили в полиции, за рулем машины находился 48-летний мужчина. По предварительным данным, в момент аварии ребенок переходил дорогу в непредназначенном для этого месте, около остановки «По требованию».

Девочке понадобилась медицинская помощь. Насколько серьезны ее травмы, не сообщается.

В причинах и обстоятельствах ДТП продолжают разбираться полицейские.

