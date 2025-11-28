Омск-Информ
·Происшествия

Омичка убила мужчину, который пришел к ней мириться

Женщина слишком сильно приревновала бывшего.

В селе Низовом Муромцевского района Омской области произошло убийство. Как сообщает следственный комитет, 44-летняя женщина убила 35-летнего мужчину.

По версии следствия, бывший муж сельчанки пришел к ней домой мириться. Однако они снова поссорились на почве ревности. В результате женщина схватила кухонный нож и вонзила его в сердце мужчине. Мужчина скончался на месте.

Женщине теперь грозит до 15 лет лишения свободы.

