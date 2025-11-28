Компания омского предпринимателя Капустина готовит к выпуску уникальный процессор «Иртыш»

«Трамплин Электроникс» завершает разработку трех серверных высокопроизводительных процессоров. Это полностью российская сборка.

Российская компания «Трамплин Электроникс», входящая в АО «Трамплин Холдинг» известного омского предпринимателя Святослава Капустина, завершает разработку и готовит к выпуску линейку серверных высокопроизводительных процессоров «Иртыш». Это абсолютно независимый процессор, который по техническим параметрам можно сравнить с продуктом американской компании Intel.

Как сообщает портал TAdviser, инвестиции в проект по созданию процессора «Иртыш» были «колоссальными». В октябре «Трамплин Электроникс» заключил с китайским разработчиком микроэлектроники Loongson сделку о приобретении архитектурной лицензии на самостоятельное развитие архитектуры LoongArch. Генеральный директор «Трамплин Электроникс» Анатолий Корсаков отмечает, что соглашение позволяет российской компании «делать все».

– Нет никаких технологий, которые мы не могли бы добавлять, убирать, менять, развивать и т. д., – говорит Корсаков.

Технологически «Иртыш» будет абсолютно независимым процессором, по своим параметрам он сравним с Intel Xeon.

– По цене, мы рассчитываем, он будет примерно такой же, как процессоры Intel Xeon предыдущего поколения – речь про Intel Xeon Silver. При этом нам никто не может запретить изготавливать эти процессоры или выбирать площадку, где мы хотим их производить, никто не сможет отобрать у нас право использовать какие-то отдельные IP-блоки. И что очень важно, на процессоре «Иртыш» можно будет построить российские доверенные ПАК, в которых очень нуждаются заказчики, – отмечает гендиректор «Трамплин Электроникс».

«Трамплин Электроникс»

Сейчас в разработке российской компании находится линейка из трех серверных высокопроизводительных российских процессоров на основе ядер LA664 с переработанной топологией: 16-ядерный «Иртыш С616», 32-ядерный «Иртыш С632» и 64-ядерный «Иртыш С664». Это полностью российская сборка, подчеркивает исполнительный директор «Трамплин Электроникс» Василий Воробушков.

– Там будет наша система на кристалле, также мы разрабатываем собственный блок безопасности, который будет осуществлять контроль исполняемого кода, – заявил Воробушков.

Несколько дней назад серверный процессор «Иртыш С616» дебютировал на IV Международной выставке-форуме «Электроника России» в московском «Крокус Экспо». Разработку компании «Трамплин Электроникс» представили ИТ-специалистам и производителям, подчеркивая ее ориентацию на задачи повышенной критичности. О появлении нового процессора «Иртыш» высказался исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

– «Иртыш» предлагает уникальную возможность возобновить проекты создания оборудования российской разработки на чипах, которые лицензированы российской компанией, где доступна техническая поддержка, где открыт доступ к фабрике на территории дружественной страны. Это первый шаг на пути создания доверенных платформ, – отметил эксперт.

На первом этапе процессоры «Иртыш» будут производиться за рубежом, на территории материкового Китая. В планах «Трамплин Электроникс» – корпусирование процессоров в России. По словам Анатолия Корсакова, его мечта – выпустить 30 тыс. серверных процессоров «Иртыш» в первый год производства. Это очень амбициозная цель, подчеркнул топ-менеджер.

«Трамплин Электроникс»

Параллельно с работой над самим процессором ведется активная деятельность и по развитию сотрудничества с разработчиками программного обеспечения для портирования их продуктов на «Иртыш». Архитектуру LoongArch уже поддерживает, например, в своих продуктах разработчик операционных систем «Базальт СПО», «Норси-Транс», «Аскон».

«Трамплин Электроникс» не намерена ограничиваться российским рынком. Компания планирует поставлять процессоры «Иртыш» в том числе зарубежным заказчикам.

– Мы понимаем, что, если мы не пойдем на другие рынки за пределы России, пользуясь правами, которыми нас наделил наш партнер, мы коммерчески вряд ли сможем выжить. Некоторые другие игроки в сфере микроэлектроники именно поэтому и не смогли удержаться на плаву – они делали ставку только на российский рынок, – говорит Анатолий Корсаков.

Он уточнил, что Loongson и «Трамплин Электроникс» специально выработали механизмы, чтобы избежать пересечения друг с другом на международных рынках в качестве конкурирующих игроков. В частности, китайцы не будут поставлять свои процессоры в Россию параллельно с процессорами «Иртыш».

Несмотря на то что компания «Трамплин Электроникс» появилась только в 2025 году, это настоящий холдинг, созданный для разработки и производства лицензионных процессоров, микроконтроллеров и электронных компонентов. Он объединяет несколько направлений: разработка программного обеспечения, дизайн-центр микро- и радиоэлектроники, производство вычислительной техники, исследования в области безопасности и производительности альтернативных архитектур. Также «Трамплин Электроникс» развивает взаимодействие с вузами и предоставляет стипендии для научных исследований. Компания явно дала понять рынку, что планирует работать вдолгую, и ставит целью создать импортонезависимый, высокопроизводительный и доверенный технологический стек. Процессор «Иртыш» – это только первая ласточка.