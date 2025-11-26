Омский процессор «Иртыш» впервые показали на выставке «Электроника России» в Москве

Эксперты назвали разработку компании «Трамплин Электроникс» перспективной для отечественных ИТ-систем.

«Трамплин Электроникс»

На IV Международной выставке-форуме «Электроника России» в московском «Крокус-Экспо» дебютировал серверный процессор «Иртыш С616». Разработку компании «Трамплин Электроникс» представили ИТ-специалистам и производителям, подчеркивая ее ориентацию на задачи повышенной критичности.

Как сообщает Трамплин медиа, процессор создан на 64-разрядном ядре LA664, поддерживающем систему инструкций LoongArch – одну из самых распространенных в мире и не зависящую от западных технологий. Компания предложила сразу несколько конфигураций: 16-, 32- и 64-ядерные варианты с объемом оперативной памяти до 1 Тб. По уровню мощности новинка сопоставима с Intel Xeon Silver 4314 и AMD Zen 3. Разработчик также получил лицензию на развитие архитектуры, что позволило встроить в платформу криптографические решения.

– Проведенные тесты демонстрируют первоклассную производительность процессоров «Иртыш», не уступающую показателям решений на процессорах Intel, – рассказал Анатолий Корсаков, генеральный директор «Трамплин Электроникс». – Это подтверждают и заказчики, уже развернувшие пилотные системы. Кроме того, архитектура LoongArch 664 гарантирует не только высокую скорость, но и полную технологическую независимость.

Эксперты отмечают важность появления российской высокопроизводительной архитектуры.

– «Иртыш» предлагает уникальную возможность возобновить проекты создания оборудования российской разработки на чипах, которые лицензированы российской компанией, где доступна техническая поддержка, где открыт доступ к фабрике на территории дружественной страны, – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. – Это первый шаг на пути создания доверенных платформ.

Также «Трамплин Электроникс» и компания «Аскон» объявили о создании первого инженерного программно-аппаратного комплекса на отечественном процессоре. Основой системы станет «Иртыш», который планируют использовать в технологическом стеке от процессора до средств проектирования.