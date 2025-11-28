Омск-Информ
·Общество

В Омске снова начали отключать отопление

На перебои жалуются жители разных концов города.

Омичи снова начали жаловаться в соцсетях на проблемы с отоплением. Без тепла, например, остались жители микрорайона Континентального.

– «Тепловая компания» затопила проезжую часть на улицах Туполева – Степанца. Ну и люди в очередной раз остаются без отопления, – сообщает сегодня автор поста.

Вчера о перебоях в подаче тепла сообщали жители и других районов города.

– Как повлиять на УК «Космос-1» без привлечения ГЖИ и прокуратуры, чтобы дали наконец-то отопление, которое частично отсутствует в доме с начала отопительного сезона? – пишут омичи.

Позавчера, 26 ноября, без отопления и горячей воды также остались жители микрорайона Входного. Отключение длилось двое суток.

2683
