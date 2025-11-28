Форумы «Единой России» стимулируют муниципальных депутатов к эффективной работе

«Единая Россия» представила итоги Года муниципального депутата на профильном форуме, который прошел накануне в Москве. Председатель партии Дмитрий Медведев сообщил, что в настоящее время 84 % депутатов в местных органах власти – представители ЕР, более 130 тысяч человек. Они выполняют широкий спектр задач: выстраивают коммуникацию с избирателями, решают сложные вопросы граждан, поддерживают бойцов СВО и их семьи, а также ветеранов, победивших на выборах в субъектах.
Кроме того, Медведев подчеркнул, что муниципальные депутаты играют важную роль в отчете по народной программе «Единой России» и сборе предложений для ее новой редакции. По его словам, опираясь на ключевой документ, можно убедительно показать результативность работы партийцев. Это особенно важно в преддверии выборов в Госдуму в следующем году.
– Вы знаете, что мы на выборы всегда идем с народной программой, – подчеркнул Дмитрий Медведев. – Нужно ее сейчас подготовить. А с другой стороны, нам нужно будет рассказать нашим людям, нашим избирателям о том, как реализована действующая народная программа, которая была принята в 2021 году. Нам есть что предъявить. Абсолютное большинство тех обещаний, обязательств, которые брала партия на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, исполнены.
Секретарь Генсовета Владимир Якушев обратил внимание на необходимость перезагрузки всех звеньев партийной инфраструктуры перед предстоящей масштабной избирательной кампанией. Он отметил важность внутрипартийного взаимодействия представителей первичных отделений и муниципальных депутатов.
– Главная задача 2024 года была в том, чтобы работу с нашими первичками вывести на передний план, показать, что для партии сегодня первичное отделение – важнейшее, – объяснил Владимир Якушев. – От первичек пошел запрос на сцепку с муниципальными депутатами. Потому что они живут в той же повестке, что и наши первички. И конечно, по окончании 2025 года работу по муниципальным депутатам мы не закончим.
В работе форума приняли участие свыше 200 делегатов из всех регионов РФ. Они представили лучшие практики взаимодействия с избирателями и выдвинули ряд значимых предложений по развитию муниципального звена партии. Среди перспективных инициатив: создание координационных депутатских групп в субъектах, разработка цифровой площадки для обмена опытом и образовательного блока для муниципальных депутатов.