·Общество

На СВО погиб житель Омской области

С ним простятся в родном селе.

Завтра, 29 ноября, в селе Колосовка Омской области состоится прощание с погибшим на СВО военнослужащим. В последний путь проводят Ивана Стороженко.

Осталась ли у военнослужащего семья, в районной администрации не сообщили. Прощание планируется в 12:00 на центральной площади Колосовки.

