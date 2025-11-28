В Омской области отдают в аренду огромный участок под школу или детсад

Аукцион на аренду 14 тысяч «квадратов» стартует 15 декабря.

omskinform.ru

Администрация Омского района объявила аукцион на аренду земельного участка в Пушкинском сельском поселении. Он находится рядом с Красноярским трактом и торговым центром «Гипер Лента». Информация о торгах опубликована на платформе «ГИС Торги».

Участок площадью около 14 тыс. кв. м находится в муниципальной собственности и предназначен для строительства детского сада или школы. Его также могут арендовать другие организации, занимающиеся образованием, воспитанием или просвещением.

Стартовая цена права на аренду – 429,2 тыс. рублей, а шаг аукциона – 21,5 тыс. рублей. Договор аренды будет действовать 5 лет 6 месяцев. Площадь строящегося объекта должна составлять примерно от 5,6 до 7 тыс. кв. м.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 11 декабря. Сами торги пройдут 15 декабря.