Розничный бизнес ВТБ планирует выйти на прибыль в 2026 году

Основной рост доходов прогнозируется за счет корпоративного сегмента.

Пресс-служба ПАО ВТБ

Розничный бизнес ВТБ рассчитывает выйти на прибыль в 2026 году, сообщил первый заместитель председателя Дмитрий Пьянов в интервью «Интерфаксу». По его словам, финансовый результат будет слабоположительным, что связано с зависимостью сегмента от ключевой ставки, прогнозируемой на уровне 15 % на следующий год.

Также ожидается, что по итогам 2026 года объем розничного кредитования снизится примерно на 6 % по сравнению с 2025 годом, а новые выдачи кредитов не покроют погашения. Основной доход банка сформирует корпоративно-инвестиционное направление – около 60 %, еще 30 % принесет сегмент среднего и малого бизнеса, оставшиеся 10 % – другие направления.

В банке прогнозируют рост чистой процентной маржи до 3 % с 1,4 % по итогам 2025 года и увеличение комиссионных доходов на 23 % в годовом выражении. Согласно отчетности за девять месяцев текущего года, чистые комиссионные доходы составили 226,2 млрд рублей, что на 21,2 % больше аналогичного периода 2024 года. Чистая процентная маржа за этот период составила 1,1 %, что примерно вдвое ниже результата прошлого года.