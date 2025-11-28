Рынок в Омске продают под застройку высотками

Продавец предлагает построить на территории жилой комплекс, бизнес-центр или спортивный объект.

Яндекс карты

В омских Нефтяниках продают строительный рынок под высотную застройку. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.

На продажу выставлен участок на пр. Мира, 37, к. 3, общей площадью 10 тыс. кв. метров. Как сообщает продавец, на этом месте можно построить высотное жилье, бизнес-центр, логистический центр, спортивный или автомобильный комплекс. Однако сейчас на этой территории возможно размещение только рынка.

Объект находится в частной собственности и оснащен всеми центральными коммуникациями: отоплением, электроэнергией, водопроводом и пожарным гидрантом.

Также на участке размещено строение площадью 1500 квадратных метров, сдаваемое в аренду за 900 тыс. рублей ежемесячно. Отметим, что речь идет о площадях «Торгового двора» – небольшого строительного рынка рядом с рынком «Забайкальский». Продавец оценил участок в 120 млн рублей.