В Омской области жители 22 сел рискуют здоровьем без качественной воды

Суд обязал администрацию Калачинского района устранить нарушения санитарного законодательства в течение месяца.

Omskinform.ru

Омский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Калачинского городского суда по делу об устранении нарушений санитарного законодательства. Жалобу подало региональное управление Роспотребнадзора в отношении администрации Калачинского района.

Городской суд установил, что жители ряда населенных пунктов Калачинского района: села Сорочино, Лагушино, Орловка, Куликово, Новый Свет, Ивановка, Великорусское и деревни Крутые Луки, Архангелка, Докучаевка, Таволжанка, Ковалево, Новый и Старый Ревель, Львовка, Воскресенка, Новоградка, Стеклянка, Семеновка, Новое Село и Репинка – не обеспечены питьевой водой надлежащего качества в объеме, необходимом для удовлетворения бытовых и питьевых нужд. Такая ситуация создает угрозу заражения инфекционными и неинфекционными болезнями.

Администрацию Калачинского района обязали в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в законную силу наладить подачу качественной питьевой воды в объеме, достаточном для удовлетворения бытовых и физиологических потребностей жителей всех 22 населенных пунктов.

Омский областной суд по гражданским делам оставил это решение без изменений.