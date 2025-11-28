Омичам следует ожидать резкое снижение ключевой ставки в следующем году

Эксперты прогнозируют, что средняя ключевая ставка ЦБ в 2026 году составит около 15 %, а курс рубля в первом квартале может ослабнуть до 90 рублей за доллар, что создаст турбулентность в инфляции.

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что средняя ключевая ставка Банка России в 2026 году составит 15 %, что значительно ниже пикового значения 21 % в 2025 году.

Он отметил, что розничный сектор особенно чувствителен к изменениям денежно-кредитной политики. В первом квартале возможна турбулентность из-за повышения НДС и неопределенности с тем, как быстро изменения ставок отразятся на ценах.

– Мы готовимся к очень нестабильному первому кварталу, когда вступит в силу новый НДС и станет ясно, как изменения будут отражаться на ценах, – сообщил топ-менеджер. – В первом и втором кварталах инфляционные ожидания, скорее всего, будут расти.

Он также выразил сомнение в повышении прогноза средней ключевой ставки с 12–13 % до 13–15 %, отметив, что регулятору важно объяснять влияние НДС и тарифов ЖКУ, чтобы не дезориентировать экономические субъекты.

Что касается курса рубля, эксперты ожидают ослабления до около 90 рублей за доллар в первом квартале 2026 года, отразив снижение продаж в рамках бюджетного правила.

Следует учитывать, что прогнозы ЦБ по ключевой ставке подвержены изменениям в зависимости от новых экономических данных. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 19 декабря, а первое в 2026 году – на 13 февраля.