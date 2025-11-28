В Омске будут судить двух организаторов секты

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

omskinform.ru

Два омича предстанут перед судом по обвинению в организации деятельности экстремистского сообщества. Им предъявлены обвинения по части 1 статьи 282.2 УК РФ.

По данным следствия, в период с 2017 по 2024 год обвиняемые, зная о запрете деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы»* на территории России, продолжали нелегально проводить мероприятия, привлекать новых последователей и распространять литературу экстремистского толка.

В ходе обысков следователи изъяли документы, подтверждающие участие подозреваемых в деятельности запрещенного объединения.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд, обвиняемым грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

*Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.