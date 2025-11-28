В Омской области мужчина выстрелил в односельчанина

Ссора привела к перестрелке.

Stable diffusion

Омские судебные приставы заставили жителя села выплатить пострадавшему соседу компенсацию за нанесение вреда здоровью. Об этом сообщили в ГУФССП России по Омской области.

Как рассказали судебные приставы, в суд обратился житель Кормиловского района, заявив, что его 73-летний односельчанин выстрелил ему в ногу из охотничьего ружья в ходе конфликта. Пострадавший пережил операцию и лечился три месяца. Напавший признан виновным по статье 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).

Суд обязал стрелка компенсировать пострадавшему расходы на лекарства и моральную травму в размере 204 тыс. рублей. Деньги мужчине были переданы судебными приставами.

Сначала должник проигнорировал уведомление приставов, тогда на его счета наложили арест и дополнительно взыскали исполнительный сбор. Благодаря этому пострадавший полностью получил полагающиеся ему средства.