В Омске напоминают о важности раннего выявления ВИЧ в День борьбы со СПИДом

Ежегодно 1 декабря отмечается многими странами мира для привлечения внимания людей к этой проблеме, выражения солидарности с людьми, затронутыми эпидемией, и поддержки усилий в борьбе с ВИЧ-инфекцией во всем мире.

Омский Спид-центр

Традиционно 1 декабря во всем мире проходит День борьбы со СПИДом – важная дата, напоминающая о необходимости внимания к теме ВИЧ-инфекции, ее профилактике и раннему выявлению. Международным символом поддержки людей, живущих с ВИЧ, стала красная лента, созданная в 1991 году и ставшая знаком участия и неравнодушия.

Определить наличие ВИЧ можно только одним способом – пройти тестирование. Анализ крови доступен бесплатно и при желании анонимно во всех медицинских организациях города, включая БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». При этом важно учитывать «период окна» – несколько месяцев после возможного заражения, когда антитела еще не выработались и результат может быть отрицательным. В среднем этот промежуток занимает 3–6 месяцев, и именно в это время человек способен передавать вирус другим.

Раннее выявление имеет решающее значение: своевременное наблюдение у специалистов и начало антиретровирусной терапии позволяют снизить вирусную нагрузку до неопределяемого уровня и не допустить развития заболевания.

Специалисты Центра активно занимаются профилактикой: проводят информационные программы среди уязвимых групп, в образовательных учреждениях, на предприятиях и в медицинских организациях. В преддверии 1 декабря работа усиливается – людям напоминают о необходимости беречь здоровье, избегать употребления наркотических веществ и соблюдать безопасное поведение.

Омский Спид-центр

Особое внимание уделяется предупреждению передачи ВИЧ от матери к ребенку. Инфицирование возможно во время беременности, родов или грудного вскармливания. Благодаря современным методам профилактики риск можно снизить практически до нуля, если ВИЧ выявлен вовремя и женщина получает необходимое лечение. Поэтому беременным проводят несколько тестирований в течение всего периода наблюдения.

Не менее важна диагностика партнера: выявление ВИЧ у мужчины помогает защитить женщину во время беременности и предотвратить риск для ребенка. Центр активно внедряет практику семейного тестирования, подчеркивая, что здоровье будущего малыша – ответственность обоих родителей.

Комплексная работа специалистов – регулярное обследование, назначение терапии, грамотное ведение беременности и постоянное наблюдение – позволяет уже многие годы предотвращать передачу ВИЧ от матери к ребенку. Большинство женщин с ВИЧ, следуя рекомендациям врачей, рожают здоровых детей. Это яркое доказательство того, что современные подходы действительно эффективны и позволяют семьям, затронутым ВИЧ, безопасно планировать рождение малышей.