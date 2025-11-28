Омские подростки развели пенсионеров на миллионы с помощью фейковых ДТП

Мошенники требовали деньги на лечение родственников.

omskinform.ru

Прокуратура Центрального округа Омска утвердила обвинительное заключение по делу двух 17-летних подростков. Они обвиняются по ч. 2–4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)

По версии следствия, с ноября 2023 по март 2024 года подростки входили в состав преступной группы, которая обманывала пенсионеров. Жертвам сообщали о фиктивных ДТП с их родственниками и требовали перевести деньги курьерам якобы для оплаты лечения пострадавших.

Обманутые пенсионеры передавали свои сбережения подросткам, которые затем перечисляли их на банковские счета, указанные организаторами, оставляя себе небольшой процент.

В результате действий группы у 14 потерпевших было похищено более 4,2 млн рублей. Подростки были задержаны полицией «с поличным» при попытке перевести кураторам свыше 100 тыс. рублей, которые обманутая 87-летняя пенсионерка передала якобы для оплаты лечения родственника.

Уголовное дело передано прокуратурой в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.