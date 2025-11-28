В Омской области охотник устроил «сафари» на УАЗе и нарвался на уголовное дело

Мужчина преследовал раненую косулю, стреляя по ней во время езды.

В Русско-Полянском районе полиция расследует случай незаконной охоты с использованием автомобиля. Инспектор по охране животного мира заметил во время патрулирования, как из автомобиля «УАЗ Патриот» неизвестный несколько раз выстрелил в косулю, и сразу сообщил о происходящем в дежурную часть.

На месте происшествия выяснилось, что стрелявший – 59-летний омич, опытный охотник с полным набором разрешительных документов. После того как он ранил косулю, мужчина попытался догнать ее на внедорожнике, продолжая стрелять во время движения, – такое поведение запрещено законом.

По факту незаконной охоты с использованием автомобиля было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 258 УК РФ. У омича изъяли тушу животного, оружие и патроны, которые направлены на баллистическую экспертизу.