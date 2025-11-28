Подросток из Омска получил 8,5 года за опасные призывы к терроризму в интернете

Кроме того, несовершеннолетний переводил деньги на счета организаций, финансирующих ВСУ.

Stable Diffusion

В Новосибирске 2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор омичу Георгию Тыркову. Его признали виновным в призывах к терроризму, оправдании террористических действий и государственной измене.

В августе 2022 года, будучи еще несовершеннолетним и находясь за границей, подсудимый опубликовал в интернете комментарий, где выражал недовольство действиями президента Владимира Путина и специальной военной операцией, одновременно призывая к террористическим действиям и оправдывая их.

Кроме того, с декабря 2022 по декабрь 2023 года он не раз переводил деньги на счета организаций, которые собирали средства для Вооруженных сил Украины для ведения боевых действий против российских войск, фактически помогая иностранному государству в деятельности, угрожающей безопасности России.

С учетом того что Тырков был несовершеннолетним, суд приговорил его к 8 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Кроме того, на два года ему запретили заниматься любой деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете и других открытых информационно-телекоммуникационных сетях.

Приговор пока не вступил в законную силу.