Для строительства Северного обхода Омска вырубят более тысячи деревьев

Строительство Северного обхода Омска потребует масштабной вырубки деревьев. На портале «Ростендер» объявлен конкурс на поиск субподрядчика, который удалит 1350 насаждений на территории Любинского сельского участкового лесничества.

Инициатором поиска выступило АО «Ханты-Мансийскдорстрой», которое является подрядчиком компании, ведущей строительство обхода, – АО «Дороги и мосты».

Согласно конкурсной документации, работы по вырубке деревьев запланированы на период с 1 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года. Общий объем древесины составит 1452 кубометра. Помимо самой вырубки, организация должна будет очистить территории от пней и порубочных остатков.

Примечательно, что точная сумма контракта пока не озвучена и будет определена позднее. Однако в документации прописаны штрафы за несоблюдение сроков или некачественное выполнение работ – они варьируются от 100 до 500 тысяч рублей. От субподрядчика также требуется иметь имидж благонадежной компании, способной выполнять работу на высоком уровне качества.