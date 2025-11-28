Сотни тысяч гектаров омской пашни простаивают без дела

При этом число фермеров в регионе растет.

На полях Омской области до сих пор остаются неиспользуемыми почти 280 тыс. гектаров пригодной пашни. По данным минсельхоза, с 2020 года удалось вернуть в оборот более 10,8 тыс. гектаров заброшенных земель. Особенно продуктивным оказался 2023 год, когда было введено свыше 3 тыс. гектаров. В целом за период с 2022 по 2024 год общая площадь вновь используемых сельхозземель достигла 22,9 тыс. гектаров.

Для повышения эффективности этой работы создан специализированный «Земельный фонд Омской области».

– В целях повышения эффективности вовлечения в экономический и хозяйственный оборот земельных участков создан «Земельный фонд Омской области», который займется инвентаризацией и поиском путей использования простаивающих земель, – сообщает «НГС55» со ссылкой на региональный минсельхоз.

Как уточнили в ведомстве, за первые десять месяцев 2025 года количество фермерских хозяйств в Омской области увеличилось. На 1 октября было зарегистрировано 2132 хозяйства против 2105 на начало года.

Министерство также отмечает, что для финансовой поддержки аграриев доступны разные схемы кредитования, которые фермеры могут выбирать в зависимости от своих целей – будь то краткосрочные займы на текущие нужды или долгосрочные инвестиции в развитие.