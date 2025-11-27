Буше сделал громкое заявление о состоянии травмированных игроков «Авангарда»

Несмотря на неожиданные повреждения, тренер надеется на полное восстановление игроков к следующему матчу.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии и сроках восстановления травмированных хоккеистов. По его словам, в последней игре против «Металлурга» команда потеряла сразу двух игроков.

– Что касается Окулова, у него повреждение такого плана, что его можно нейтрализовать с помощью массажа и прочих процедур. Так что мы рассчитываем на его готовность к следующей игре, – поделился Буше.

Также неожиданной для штаба стала травма Вячеслава Войнова – защитник потянул связки еще на предматчевой разминке, хотя никаких предпосылок к этому ранее не было.

Кроме того, наставник омичей прокомментировал состояние ранее травмированных игроков.

– Мы бы уже дали сыграть Семену Чистякову, если бы это был плей-офф. Но с учетом того, что сегодня у нас последняя игра перед шестидневной паузой, мы решили, что пусть это будет уже гарантированное восстановление. Ни к чему было форсировать, мало ли что. А так, за эти шесть дней перерыва между матчами мы гарантированно получим полностью восстановившегося игрока, – заявил Буше.

Отдельно канадский специалист отметил, что Николай Прохоркин пропустил матч из-за болезни. Характер недомогания тренер раскрывать не стал, однако выразил надежду, что перерыв перед следующей встречей позволит форварду восстановиться и вернуться в состав.

