Вратарь «Авангарда» Серебряков почти повторил рекорд КХЛ

Голкипер отразил 59 бросков в победном матче «Авангарда».

Вратарь омского «Авангарда» Никита Серебряков показал выдающуюся игру в победном матче против «Металлурга», отразив 59 бросков. В первой двадцатиминутке голкипер отразил 17 бросков, во втором периоде – 20, а в третьем – 22.

Это достижение почти сравнялось с рекордом КХЛ в регулярных чемпионатах, установленным Юхой Метсолой в 2018 году, который тогда сделал 62 сейва в игре за «Салавата Юлаева» против «Авангарда».

В текущем сезоне Серебряков вышел на лед в 24 матчах, одержав 13 побед при 92 % отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,53.