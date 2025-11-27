К Новому году в Омске нарубят свыше 10 тысяч живых елей и сосен

Деревья заготавливают в ноябре, чтобы хвоя дольше оставалась свежей.

omskinform.ru

В Омской области стартовала ежегодная кампания по заготовке новогодних хвойных деревьев. В этом году лесничества, подведомственные Главному управлению лесного хозяйства, планируют заготовить свыше 10 тысяч елей и сосен.

Заготовка деревьев является частью плановых мероприятий по уходу за лесом. Прореживание и санитарная очистка молодых хвойных посадок позволяют улучшить условия для формирования крепких, устойчивых насаждений. Когда деревья растут слишком плотно, им не хватает света и питания, из-за чего они слабеют и нередко начинают погибать.

– Рубки осветления в молодняках мы проводим для улучшения породного состава и качества лесных насаждений. Заготовка новогодних деревьев становится дополнительным положительным эффектом от этих необходимых лесохозяйственных мероприятий, так как срубленные сосны востребованы людьми в праздники, – рассказала лесничий Усть-Заостровского лесохозяйственного участка САУ «Омский лесхоз» Ольга Левушкина.

Заготовку проводят именно в ноябре, до того как установятся сильные морозы. В более мягкую погоду хвоя сохраняет естественную влажность и не осыпается, поэтому деревья дольше остаются свежими. Это позволяет обеспечить торговые точки качественными новогодними елями и соснами к предстоящим праздникам.