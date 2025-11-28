Омичей призвали не есть перед телевизором

Диетолог объяснила, почему просмотр чего-либо во время еды ведет к перееданию и проблемам с пищеварением.

Диетолог Кристина Войт настоятельно рекомендовала отказаться от привычки принимать пищу перед компьютером или телевизором, подчеркнув, что она может серьезно подорвать здоровье.

По словам специалиста, когда наше внимание во время еды сосредоточено не на тарелке, а на экране, это неизбежно приводит к нарушению пищевого поведения.

– Когда взрослые или дети во время приема пищи направляют внимание не на еду, а на просмотр чего-либо, они будут переедать или недоедать, – приводит слова диетолога NEWS.ru.

Войт объяснила, что просмотр видео или работа за компьютером во время еды лишает нас возможности полноценно насладиться вкусом и текстурой блюда. С течением времени такая практика способна спровоцировать набор лишнего веса и развитие проблем с желудочно-кишечным трактом.

Еще одна серьезная опасность заключается в недостаточно тщательном пережевывании пищи. Диетолог напомнила, что для оптимального пищеварения каждый кусочек рекомендуется пережевывать около двадцати раз, но отвлечение на экран делает этот процесс неконтролируемым и некачественным.