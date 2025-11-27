Компания – застройщик жилья для детей-сирот в Омске оказалась на грани банкротства

ООО «Жилые массивы», получившее сотни миллионов на строительство жилья, теперь находится под управлением временного управляющего.

Во второй половине ноября 2025 года суд принял решение о введении первой стадии банкротства – финансового наблюдения – в отношении ООО «Жилые массивы» Ольги Скотниковой, сообщает «СуперОмск». Процедура рассчитана на четыре месяца, а временным управляющим назначен Евгений Шумкин из Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс».

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания существует чуть больше трех лет – ее регистрация в реестре датируется 26 октября 2022 года. При этом уже в 2023 году фирма получила около 32 подрядов от КУ «Управление по содержанию и эксплуатации собственности Омской области» на приобретение квартир через инвестирование в строительство жилых помещений в Омске для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В материалах закупки указано, что жилые помещения расположены на улице 1-й Красной Звезды в Ленинском административном округе Омска. В октябре того же года был введен в эксплуатацию шестнадцатиэтажный дом на 120 однокомнатных квартир, застройщиком которого выступило ООО «Жилые массивы». В 2024 году компания заключила с тем же казенным учреждением еще около четырех аналогичных договоров на общую сумму более 16 миллионов рублей.

В том же году с компанией было заключено около 23 контрактов на покупку квартир для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья через департамент жилищной политики администрации Омска. По этим договорам ООО «Жилые массивы» должно было получить в совокупности примерно 502 миллиона рублей.

Согласно одному из контрактов 2023 года, срок действия гарантийных обязательств поставщика начинается с даты подписания актов приемки, как указано в пункте 5.4 контракта, и составляет пять лет.

Хотя по итогам 2023 и 2024 годов компания показала совокупную чистую прибыль около 28,4 миллиона рублей, в апреле 2025 года против нее был подан иск о банкротстве: истец, омское ООО «Инвестпроект», заявил о задолженности свыше 3 миллионов рублей.