В Омскую область не впустили «карантинную» капусту из Казахстана

Перевозчик привлечен к административной ответственности.

Сегодня, 27 ноября, региональное управление Россельхознадзора сообщило о попытке ввоза в Омскую область крупной партии свежей капусты с нарушением фитосанитарных требований.

В ведомстве пояснили, что импортная партия капусты не была допущена из-за невозможности установить ее происхождение – на некоторых упаковках отсутствовали маркировочные этикетки.

– На фитосанитарном контрольном посту «Черлакский» пункта пропуска «Ольховка» при совместных действиях с мобильной группой Омской таможни пресечена попытка ввоза с территории Республики Казахстан партии свежей капусты весом более 20 тонн, – рассказали инспекторы Россельхознадзора.

Вся партия капусты была возвращена в соседнюю республику, а перевозчик за нарушение правил ввоза продукции, подлежащей карантинному контролю, привлечен к административной ответственности и оштрафован по статье 10.2 КоАП РФ. За такое нарушение предусмотрен штраф: для граждан – от 300 до 500 рублей, для должностных лиц – от 500 до 1000 рублей, для юридических лиц – от 5000 до 10 000 рублей.