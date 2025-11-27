Омичей будут серьезно штрафовать за оставленных на воде детей

Законопроект также предусматривает наказание за повреждение ограждений и спасательных средств.

В Омской области могут усилить меры безопасности на водоемах. Законодательное собрание в первом чтении одобрило законопроект, предусматривающий административную ответственность за купание и нахождение детей на водоемах без присмотра взрослых.

Документ разработан по инициативе прокуратуры Омской области. Он вводит штрафы не только за оставление детей без присмотра, но и за повреждение или самовольное снятие ограждений, указателей и других объектов на пляжах, включая спасательное оборудование и инфраструктуру.

В прокуратуре отметили, что закон направлен на защиту жизни детей и усиление ответственности взрослых за их безопасность на водоемах. С начала года в регионе утонули 10 детей – чаще всего они находились у воды без присмотра, не умели плавать или купались в запрещенных местах.