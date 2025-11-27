Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омской области продают историческую нефтебазу за 25,5 млн рублей

Лот включает административное здание, склад, гараж и резервуар.

Компания «Газпромнефть – Терминал», входящая в «Газпром нефть», выставила на продажу бывшую нефтебазу в Исилькуле. Аукцион проходит на электронной площадке Газпромбанка. Начальная цена – 25,5 млн рублей, шаг торгов – 127,3 тыс. рублей.

Лот включает в себя административное здание, насосную, гараж, склад и резервуар. Площадь земельного участка составляет 45,2 тыс. кв. м.

Согласно документам, Исилькульская нефтебаза была построена в 1943 году. В 2014 году ее закрыли и законсервировали. Сейчас здания и сооружения требуют капитального ремонта. Комплекс расположен по адресу: улица Карла Маркса, 2, среди малоэтажных и многоэтажных жилых домов.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 18 декабря и рассматриваются в тот же день.

