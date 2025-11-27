Четыре дня без воды: омская прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии

Сотрудники ведомства посчитали, что ремонт затянулся.

прокуратура

Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии, произошедшей в Азовском районе Омской области. Об этом в ведомстве заявили сегодня, 27 ноября.

По данным прокуратуры, 21 ноября случился порыв на участке магистрального водопровода. В итоге без водоснабжения остался аул Сегизбай, где живет 378 человек. До вечера 24 ноября специалисты АО «Омскоблводопровод» проводили ремонт.

Людям привозили воду, из-за длительного ремонта прокуратура внесла представление генеральному директору АО «Омскоблводопровод».

Отметим, что в апреле прокуратура через суд обязала АО «Омскоблводопровод» заменить 11 км аварийных сетей. Работы организация должна выполнить до 1 декабря 2026 года.