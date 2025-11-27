Не дождался Нового года: омича оштрафуют за то, что переполошил соседей

Мужчина баловался петардами.

Полицейские поймали в Центральном округе Омска нарушителя тишины и покоя, который устроил взрыв петарды во дворе. Происшествие попало на видео и напугало местных жителей.

Как сообщают полицейские, 40-летний мужчина купил петарды на Новый год. Но в 03:30 он решил испробовать одну во дворе. Он поджег пиротехнику и бросил из окна своего автомобиля Datsun on-DO.

Мужчину вычислили и задержали. На него составили протокол. Теперь омичу грозит штраф от 500 до 3000 рублей.