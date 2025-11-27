«Тепловая компания» взыскала 69 миллионов с «Омск РТС»

Столько, по мнению суда, РТС недоплатила «Тепловой».

omskinform.ru

Арбитражный суд Омской области обязал «Омск РТС» заплатить «Тепловой компании» еще 69 млн рублей. В такую сумму суд оценил задолженность за транспортировку тепла и горячей воды в 2022–2025 годах.

«Омск РТС» передавала тепловую энергию по сетям «Тепловой компании» в 38 домов на улицах Звездной, Конева, Красный Путь, Лукашевича, Масленникова, Перелета, Пригородной, Туполева, бульвару Кузьмина, Космическому проспекту и Иртышской набережной. «Тепловая компания», которая содержала сети, в это время работала с убытками по 74,5–142,8 млн рублей. Представители «Омск РТС» на суде пытались доказать, что все затраты на содержание сетей включены в тариф на услугу по передаче тепловой энергии. Однако представитель Региональной энергетической комиссии с этим не согласился.

Решение суда не вступило в законную силу. Его могут обжаловать в Восьмом арбитражном апелляционном суде. Отметим, что ранее суд взыскал с «Омск РТС» 38,9 млн рублей.