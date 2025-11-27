Омич запер своих знакомых в доме и сжег

За это его отправили в колонию на 17 лет.

прокуратура

Омский областной суд признал 48-летнего местного жителя виновным в убийстве с особой жестокостью. Омич сжег двух человек вместе с домом.

Преступление произошло 17 июня 2024 года в СНТ «Кварц 1» в деревне Гауф Азовского района Омской области. Как сообщает следственный комитет, мужчина выпивал в доме 39-летней женщины и ее 57-летнего сожителя. Сожитель избил его. Из мести омич вышел, заблокировал дверь и поджег занавеску в доме. Произошел пожар.

В итоге женщина скончалась от острого отравления угарным газом. Ее сожитель смог выбраться из огня, но получил ожоги более 50 % тела и умер спустя несколько дней в больнице.

прокуратура

По данным прокуратуры, в суде поджигатель отрицал свою вину. В итоге суд приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После этого мужчину ожидает год ограничения свободы. Также его обязали выплатить родственникам погибших 2,5 млн рублей.