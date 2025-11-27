Текучка кадров в Омской области достигла рекордных цифр

За третий квартал работу потеряли десятки тысяч человек.

@GigaChat

В Омской области за третий квартал работу потеряли 33,9 тысячи человек. Из них 26,8 тысячи ушли по собственному желанию, еще 296 сотрудников были сокращены, сообщает Омскстат.

Больше всего сокращений зафиксировано в здравоохранении и соцуслугах – 132 человека, на втором месте находится образование, где под сокращение попали 50 сотрудников.

Многие педагоги и медики ушли сами: в образовательной сфере работу покинули 4,2 тысячи человек, а в здравоохранении и соцучреждениях – 3,1 тысячи. Еще много увольнений произошло в торговле – около 5 тысяч человек и на обрабатывающих производствах – 4,7 тысячи.

На работу приняли чуть меньше сотрудников, чем уволились, – 33,7 тысячи человек. Больше всего новых работников пришли в образование – 5,7 тысячи, торговлю – 5,1 тысячи и на обрабатывающие производства – 4,9 тысячи.